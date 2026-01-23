Иркутский чиновник подался в бега из-за уголовного дела о нападении собак на ребенка

В Иркутской области разыскивают чиновника по делу о нападении собак на ребенка.

В федеральный розыск объявили председателя комитета по с/х, природным ресурсам и экологии администрации Усть-Кутского района Михаила Тышкивского. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ.

В Следственном комитете заявили, что ходатайствовали в суде о заключении Тышкивского под стражу, но суд решил обойтись подпиской о невыезде, которую фигурант дела нарушил. "После этого на работу и связь не выходил. 22 января объявили его в федеральный розыск", - цитирует "Коммерсант-Сибирь" представителя СКР.

ЧП в Усть-Куте произошло 5 января. На 10-летнего мальчика напала стая бездомных собак. Ребенка спасала женщина, которая услышала лай и крики и выбежала на улицу. Мальчика с множественными ранами госпитализировали.

Аналогичная история произошла в Усть-Куте два года назад. 8 февраля 2024 года собаки напали на девочку, она побежала и упала. Животных отогнала случайная прохожая.