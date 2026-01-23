Дело осужденного за взятки преподавателя института МЧС Бурцева рассмотрят заново

Суд заново рассмотрит дело бывшего доцента Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России Алексея Бурцева. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что в сентябре Кировский районный суд Екатеринбурга уже вынес приговор Бурцеву, признав его виновным в получении взятки в крупном размере. Было установлено, что преподаватель "продавал" курсантам второго курса готовые курсовые проекты и гарантировал положительные оценки и успешную защиту. Все это он осуществлял через посредника - курсанта четвертого курса. Общая сумма взяток составила 600 тыс. рублей.

Суд приговорил Бурцева к 7 годам колонии строгого режима и запретил ему заниматься преподаванием в течение трех лет. Однако, приговор обжаловали осужденный и его адвокат, а после в суд поступило и апелляционное представление прокурора.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор суда первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда. Сам Бурцев из-под стражи освобожден.