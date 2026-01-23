В Пермском крае замерзает Теплая гора

В Пермском крае замерзает поселок Теплая гора. Свое название населенный пункт перестал оправдывать из-за аварии в котельной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства ЖКХ Пермского края, по техническим причинам временно приостановлена работа котла №2. На месте работают специалисты. В настоящее время теплоснабжение поселка осуществляется с одного котла, наблюдается понижение температуры теплоносителя.

В поселке организован поквартирный обход. В зависимости от сроков работы на оборудовании котельной будет организована выдача жителям отопительных приборов. Для координации работ в округ выехал замминистра ЖКХ.

В министерстве заявляют, что ситуация находится на контроле. По результатам замеров в поселке Теплая Гора, температура в жилых помещениях находится в пределах от 17,4 до 19,9 °C.

Прокуратура Пермского края контролирует ход устранения аварийной ситуации на котельной в Горнозаводском округе. Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. В случае нарушения будут приняты меры реагирования.

Отметим, что в поселке установились тридцатиградусные морозы.