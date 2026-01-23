Сергей Кравчук сообщил, что в Хабаровске впервые приступили к строительству сразу 3 детсадов

В Хабаровске строятся детские сады на пересечении улиц Панфиловцев, Малиновского и Суворова и в микрорайоне Ореховая сопка. Объекты строятся в рамках нацпроекта «Семья» и включены в Мастер-план развития города до 2030 года. Третий детсад в переулке Батарейном будет возведен по концессии за счет средств муниципального бюджета.

Глава краевой столицы Сергей Кравчук проинспектировал строительство новых дошкольных учреждений.

Первым объектом объезда стал строящийся детский сад на 230 мест, находящийся на пересечении улиц Панфиловцев, Малиновского и Суворова. Общий объем финансирования стройки составляет более 1 млрд рублей. Объект является технически сложным: из-за перепада высот строителям приходится проводить масштабную отсыпку территории. Также для подготовки участка необходимо перенести гаражи. Информацию собственникам гаражей доводит комитет по управлению Индустриальным районом. В настоящее время работы здесь ведутся в плановом режиме, ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2027 года.

«В этом микрорайоне много новых жилых домов, и есть потребность в местах в детских садах, которые находятся в шаговой доступности. Здесь будет современный детский сад. В нем планируется обустроить не только группы пребывания детей, но и развивающие кабинеты», - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска.

Также Сергей Кравчук проверил ход строительства дошкольного учреждения в микрорайоне Ореховая сопка. Здесь возводится современный детский сад на 320 мест с бассейном и множеством кабинетов для развития ребят. Общий объем финансирования около 1,5 млрд рублей. На данный момент подрядчик идет с опережением графика на 1,5 месяца. Сдача объекта запланирована на апрель 2027 года.

«Сегодня мы впервые строим одновременно три детских сада, и это серьезный вызов для города. Два из них – на Малиновского и Ореховой сопке - возводятся по национальному проекту «Семья», инициированному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Дошкольные учреждения мы возводим при поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина. Подчеркну, что новые детские сады — часть Мастер-плана развития Хабаровска. На данный момент подрядчики получили авансы, финансирование идет бесперебойно из трех уровней бюджета: федерального, краевого и муниципального. Наша задача — не просто сдать в эксплуатацию дошкольные учреждения в 2027 году, а создать современные, безопасные и комфортные условия для воспитания юных хабаровчан. Особое внимание уделяется качеству работ и соблюдению сроков. Также в рамках концессии в городе появится современный детский сад в переулке Батарейном. Его строим за средства городского бюджета и инвестора. В нем будет все для гармоничного развития дошкольников», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.