Сергей Кравчук сообщил, что в Хабаровске впервые приступили к строительству сразу 3 детсадов

23 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Образование Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук сообщил, что в Хабаровске впервые приступили к строительству сразу 3 детсадов

В Хабаровске строятся детские сады на пересечении улиц Панфиловцев, Малиновского и Суворова и в микрорайоне Ореховая сопка. Объекты строятся в рамках нацпроекта «Семья» и включены в Мастер-план развития города до 2030 года. Третий детсад в переулке Батарейном будет возведен по концессии за счет средств муниципального бюджета.

Глава краевой столицы Сергей Кравчук проинспектировал строительство новых дошкольных учреждений.

(2026)|Фото: khv27.ru

Первым объектом объезда стал строящийся детский сад на 230 мест, находящийся на пересечении улиц Панфиловцев, Малиновского и Суворова. Общий объем финансирования стройки составляет более 1 млрд рублей. Объект является технически сложным: из-за перепада высот строителям приходится проводить масштабную отсыпку территории. Также для подготовки участка необходимо перенести гаражи. Информацию собственникам гаражей доводит комитет по управлению Индустриальным районом. В настоящее время работы здесь ведутся в плановом режиме, ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2027 года.

«В этом микрорайоне много новых жилых домов, и есть потребность в местах в детских садах, которые находятся в шаговой доступности. Здесь будет современный детский сад. В нем планируется обустроить не только группы пребывания детей, но и развивающие кабинеты», - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска.

(2026)|Фото: khv27.ru

Также Сергей Кравчук проверил ход строительства дошкольного учреждения в микрорайоне Ореховая сопка. Здесь возводится современный детский сад на 320 мест с бассейном и множеством кабинетов для развития ребят. Общий объем финансирования около 1,5 млрд рублей. На данный момент подрядчик идет с опережением графика на 1,5 месяца. Сдача объекта запланирована на апрель 2027 года.

 «Сегодня мы впервые строим одновременно три детских сада, и это серьезный вызов для города. Два из них – на Малиновского и Ореховой сопке - возводятся по национальному проекту «Семья», инициированному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Дошкольные учреждения мы возводим  при поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина. Подчеркну, что новые детские сады — часть Мастер-плана развития Хабаровска. На данный момент подрядчики получили авансы, финансирование идет бесперебойно из трех уровней бюджета: федерального, краевого и муниципального. Наша задача — не просто сдать в эксплуатацию дошкольные учреждения в 2027 году, а создать современные, безопасные и комфортные условия для воспитания юных хабаровчан. Особое внимание уделяется качеству работ и соблюдению сроков. Также в рамках концессии в городе появится современный детский сад в переулке Батарейном. Его строим за средства городского бюджета и инвестора. В нем будет все для гармоничного развития дошкольников», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

 

Теги: сергей кравчук, нацпроекты, детсике сады, строительство дошкольного учреждения


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети