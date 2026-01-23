В Красноярске школьница пропала в тот же день, что и сын бизнесмена

В Красноярске пропал второй за сутки подросток. Примечательно, что 14-летняя девочка исчезла в тот же день, что и сын местного бизнесмена, которого могли похитить, пишет Shot. Сейчас проверяется, связаны ли эти два случая.

По информации телеграм-канала, школьница ушла из дома днем 22 января, с тех пор ее никто не видел. Отмечается, что ее дом расположен примерно в трех километрах от места жительства пропавшего подростка.

Ранее сообщалось, что 14-летнего мальчика похитили из коттеджного поселка Серебряный Бор. Поздно вечером 22 января отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына. Из сейфов пропали 3 млн рублей. Позже отец получил видео с просьбой подростка выполнить требования похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 30 млн рублей. Проверяется версия о том, что подросток действует под влиянием мошенников. Возбуждено уголовное дело о похищении человека.