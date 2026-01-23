Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил тюменку почетной грамотой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил тюменку почетной грамотой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.
За вклад в развитие здравоохранение и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой Правительства Российской Федерации награждена заместитель генерального директора по персоналу администрации общества с ограниченной ответственностью "Мать и дитя Тюмень" Ольга Долгова.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.