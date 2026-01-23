В России снизился коэффициент рождаемости третьих детей

В России продолжает снижаться суммарный коэффициент рождаемости. По итогам 2025 года он составляет меньше 1,4. Для женщин репродуктивного периода (15-50 лет) коэффициент составляет теперь 1,374, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата. Для увеличения численности населения коэффициент должен превышать 2. В расчетах не учитывались данные новых регионов.

Максимальное значение коэффициента – 1,77 – было зафиксировано в России 11 лет назад.

В трех российских регионах коэффициент рождаемости превышает 2: это Чечня, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тыва. Минимальные показатели в Ленинградской, Смоленской и Владимирской областях.

Также снижается коэффициент рождаемости третьих и последующих детей – несмотря на усилия государства по популяризации многодетности.