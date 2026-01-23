В Госдуме сочли, что глава Кузбасса должен уйти после слов о "халатности рожениц" Новокузнецка

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, коммунист Нина Останина полагает, что глава Кузбасса Илья Середюк должен покинуть пост после своих слов о "халатности рожениц". Речь идёт о комментарии, который политик дал по поводу гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка.

"Вместо того, чтобы склонить голову перед семьями, потерявшими своих детей, губернатор Кемеровской области Илья Середюк выходит в прямой эфир и обвиняет матерей. Говорит о "вредных привычках", о том, что "приезжали в роддом в состоянии опьянения", что "не наблюдались у врачей". А потом, когда общество возмущается, – спешно удаляет запись из всех своих соцсетей", - написала Останина в своём telegram-канале.

Останина напомнила, что такое уже было в истории Кузбасса.

"В 2010 г., после взрыва на шахте "Распадская", когда погибли более 100 шахтёров, власть тоже попыталась переложить ответственность на самих погибших – мол, курили, нарушали, виноваты сами. Тогда были оскорблены семьи, жёны, матери, дети. Никто так и не извинился. И вот – снова. Сменились губернаторы, но подход остался прежним: обвинить людей, чтобы не отвечать за собственную бездеятельность", - написала Останина.

По мнению депутата, обвинять женщин, потерявших детей, – не просто цинизм, а попытка уйти от ответственности за состояние здравоохранения, работу надзорных органов, бездействие региональной власти.

"На месте руководства страны я бы поставила вопрос об отстранении губернатора от должности. Потому что власть, которая в момент трагедии обвиняет пострадавших, а не ищет и наказывает виновных, теряет моральное право управлять регионом. Девять новорождённых не могут ответить. За них должны ответить те, кто обязан был обеспечить безопасность, чистоту, контроль и нормальные условия в государственном роддоме", - написала Останина.

14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы. Возбуждено уголовное дело статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".