Бывший амбассадор DUO попала в реанимацию после посещения кофейни в Екатеринбурге

Бывший амбассадор сети кофеен DUO - блогер Полина - попала в реанимацию после покупки кофе в Екатеринбурге. Однако сеть кофеен отказалась брать на себя ответственность.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, блогер с 300 тыс. подписчиков прилетела в Екатеринбург на пять дней навестить родных. 14 января она вместе с подругой купила в DUO латте с сырной пенкой и дополнительным шотом эспрессо, но уже в 10 вечера у нее начался болевой спазм всего ЖКТ.

"Рвоту вообще невозможно было остановить. Приехав в больницу, в приемный покой, сделали рентген. Врач сказала: ощущение, как будто бы вас оперировали, у вас там по всему ЖКТ спайки. То есть, настолько спазмировался весь ЖКТ, что непроходимость пищи была полная. Сказали, что других вариантов нет, кроме госпитализации", - рассказала блогер.

Всю ночь девушку прокапывали, ставили уколы от тошноты и обезболивающие. Но уже на утро в 08.00 из кофейни ей написали, что "у них все идеально, чисто и никаких нарушений не обнаружено", отказав в возврате средств. При этом, блогер не понимает, как они провели проверку за ночь.

Всего девушка пролежала в реанимации два дня с диагнозом "непроходимость кишечника". Сейчас она уже вернулась в Москву, где собирается пройти обследование и начать лечение.

Вчера Роспотребнадзор объявил первые результаты проверки сети DUO. При проведении лабораторного обследования у двух сотрудников кофеен обнаружили золотистый стафилококк. В самих кофейнях не соблюдают требования к маркировке и хранению продукции, а у поставщика продукции - "Десертком+" - выявлены грубые нарушения санитарного законодательства: грязь, плесень, сотрудники, не прошедшие медосмотр, отсутствие документов на продукцию. Более того, в пенке нашли БГКП - бактерии группы кишечной палочки.

22 января было объявлено, что все точки сети кофеен DUO в Екатеринбурге возобновляют работу, но сокращают изначальное меню.