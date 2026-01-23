ЦБ отозвал лицензию у "Нового Московского банка"

Центральный банк России отозвал лицензию у "Нового Московского банка", который занимал 258 место в банковской системе (по величине активов).

Регулятор сообщил, что НМБ постоянно нарушал федеральные законы, за последний год ЦБ неоднократно применял к банку меры, в том числе вводил ограничение на некоторые банковские операции.

"НМБ фактически не осуществлял деятельность, связанную с кредитованием экономики: ссудная задолженность кредитной организации, составляя порядка 10% активов, характеризовалась крайне низким качеством. Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний. Несмотря на неоднократное применение Банком России надзорных мер, руководство и собственники кредитной организации не предпринимали действенных мер для снижения выявленных рисков в ее деятельности", - сообщили в ЦБ.

Также регулятор передал в правоохранительные органы информацию о незаконных операциях НМБ.

Центральный банк ввел в "Новом Московском банке" временную администрацию.