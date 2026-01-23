В Сибири кровля пятиэтажки просела под скопившимся на ней снегом

В Кемеровской области на крыше одного из домов скопилось столько снега, что просела кровля здания.

По данным губернатора Кузбасса Ильи Середюка, речь идёт и пятиэтажке по адресу Ленина, 63/2 в городе Ленинск-Кузнецкий. Просадка кровли произошла сегодня в 4.00.

"Причина – скопление снега. Жильцы не пострадали, повреждений в квартирах не выявлено. Поручил оперативно закрыть тепловой контур здания. Сначала временными конструкциями. Затем управляющая компания проведёт ремонтные работы", - написал Середюк в своём telegram-канале.