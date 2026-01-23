Зеленский призвал дать Орбану подзатыльника, тот ответил достойно

Зеленский хамски высказался о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, призвав дать ему подзатыльника как "продажному" политику. Так он сказал, выступая на форуме в Давосе.

"Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. Если ему комфортно в Москве, не стоит позволять ему превращать в "Москвы" европейские столицы", - сказал киевский главарь.

Хотя фамилия Орбана не прозвучала, ясно, что речь именно о нем, тем более что Зеленский не впервые позволяет себе такое в отношении Орбана. И тот ответил на своей странице. Его ответ мог бы послужить примером достойного ответа политика на хамство со стороны другого политика, цепляющегося за власть. Орбан написал, что взаимопонимания между ними не будет. Сам он - свободный человек, служащий венгерскому народу, а вот Зеленский - "человек в отчаянном положении", который уже четвертый год не может или не хочет прекратить воевать.

"Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не можем поддержать ваши военные усилия. Украинский народ, конечно же, несмотря на ваши тщательно подобранные оскорбления, может рассчитывать на то, что мы продолжим снабжать вашу страну электроэнергией и топливом, и мы также продолжим оказывать поддержку беженцам, прибывающим с Украины. Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам", – написал премьер Венгрии.

Перепалки между политиками Украины и Венгрии, каждый раз инициируемые Киевом, случаются регулярно. В них участвуют также министры иностранных дел Петер Сийярто и Андрей Сибига. Венгры каждый раз напоминают Киеву, что они несамостоятельны и уничтожают собственную страну ради чужих интересов.