Восемь собак и кошки: на Урале суд выселил из квартиры зверинец после жалоб соседей

В уральском городе Реж суд запретил содержание в квартире восьми собак. Стая псов годами мешала целому дому и посетителям расположенной рядом поликлиники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, изначально иск в Режевской городской суд был подан к собственнице жилья, однако в ходе разбирательств выяснилось, что животных содержит другая женщина. Было установлено, что в комнате одного из домов одновременно живут сразу восемь собак крупных пород, а также кошки.

На зверинец жаловались соседи и сотрудники соседней поликлиники. По их словам, из квартиры исходит неприятный запах, собаки лают и воют днем и ночью. А когда псов выпускают на улицу, они сбиваются в стаю и пугают жителей.

Неоднократные жалобы и вызовы полиции к владелице животных не возымели эффекта. Уральцы два года пытались найти с женщиной общий язык, но безуспешно. В итоге дело дошло до суда.

Режевской городской суд, изучив все доказательства и показания, признал требования обоснованными. Собственницу квартиры и фактическую владелицу собак солидарно обязали прекратить нахождение животных в квартире. Также с этих людей взысканы судебные расходы в размере 3 тысяч рублей.