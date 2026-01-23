В Красноярске похитили подростка и требуют от его отца выкуп

В Красноярске похищен 14-летний подросток. От его отца требуют выкуп за сына.

Парня похитили из коттеджного посёлка Серебряный Бор. Поздно вечером 22 января отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына. Из сейфов пропали 3 млн руб. Позже отец получил видео с просьбой мальчика выполнить требования похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 30 млн руб.

Проверяется версия о том, что подросток действует под влиянием мошенников. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Мальчика и его похитителей ищут, сообщает прокуратура Красноярского края.