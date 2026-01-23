Главе СК доложат о расследовании дела об осквернении Вечного огня на Урале

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с осквернением Вечного огня в уральском городе Серов.

Все случилось днем 21 января. Сообщалось, что некая женщина подошла к местному мемориальному комплексу, взяла венок с цветами и положила его на Вечный огонь, затушив им пламя, после чего скрылась. Когда об инциденте стало известно, прокуратура начала проверку. Также к делу подключились полиция и Следственный комитет.

В итоге подозреваемую вычислили и задержали "по горячим следам". Когда за ней пришли силовики, ее стало трясти.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, сейчас расследуется уголовное дело по статье "Публичное осквернение символов воинской славы России". На ситуацию обратил внимание Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования данного дела.

Напомним, ранее Бастрыкин потребовал доклад по делу об отравлении детей в аквапарке Екатеринбурга.