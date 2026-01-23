На Камчатку самолётом Минобороны привезут крупную технику для уборки снега

Минобороны России выделит самолет Ан-124 "Руслан" для доставки крупной снегоуборочной техники на Камчатку. С просьбой о такой помощи ранее обратился к полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Часть тяжелой техники не может быть доставлена бортом МЧС России. Трутнев договорился с министром обороны России Андреем Белоусовым о выделении Ан-124.

К ликвидации последствий сильнейших за последние 50 лет снегопадов на Камчатке активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС, сообщает правительство Камчатского края.