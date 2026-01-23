Трое псевдокоммунальщиков из Екатеринбурга задержаны полицейскими Югры за обман пенсионерок

Трое псевдокоммунальщиков задержаны полицейскими Югры за обман шести пенсионерок на 450 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.



В декабре прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратилась 87‑летняя местная жительница, которая рассказала, что накануне к ней домой пришли трое неизвестных мужчин. Они представились работниками коммунальных служб и заявили о якобы срочной проверке вентиляции. Пока женщина показывала одному из них систему вентиляции на кухне, двое его коллег, находясь в другой комнате, намеренно повредили балконную дверь, которая перестала закрываться.

Мошенники предложили пенсионерке свои услуги по ремонту и попросили за восстановление 45 тысяч рублей. Женщина заплатила, а после ухода "коммунальщиков" обнаружила, что у нее украли 165 тысяч рублей, которые лежали в конверте на столе в прихожей.

В ходе оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемых злоумышленников. Оперативники выехали в служебную командировку в Свердловскую область и задержали трех аферистов по местам их жительства в Екатеринбурге. В ходе обысков полицейские обнаружили часть похищенных денежных средств.



Выяснилось, что сообщники в возрасте от 29 до 35 лет в конце прошлого года гостили у своей знакомой в Советском и перед отъездом решили немного подзаработать, придумав изощренную схему обмана пожилых местных жителей. В дальнейшем полицейские установили еще пять потерпевших – это женщины в возрасте от 70 до 87 лет. Общий ущерб от действий подельников составил около 450 тысяч рублей. По данным фактам следователями ОМВД России по Советскому району возбужден ряд уголовных дел по ст. 159 УК РФ.

Двое фигурантов заключены под стражу, третьему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.