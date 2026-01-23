"Уральские авиалинии" заявили о возможных сбоях в расписании из-за морозов в Екатеринбурге

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предупредила о возможных сбоях в расписании полетов в связи с аномально низкими температурами в Екатеринбурге.

На этой неделе на Средний Урал пришли сильные морозы. Так, в Екатеринбурге температура воздуха опустилась до -32 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральских авиалиний", минувшей ночью на взлетно-посадочной полосе в Кольцово была зафиксирована температура -37 градусов.

"Прилеты и вылеты воздушных судов в/из аэропорта Кольцово в настоящий момент осуществляются в штатном режиме. Однако возможны небольшие отклонения в расписании, связанные с необходимостью дополнительного обогрева систем самолетов, двигателей и салона", - отметили в авиакомпании.

Там заверили, что инженерно-техническая и наземная службы перевозчика готовы к любым погодным условиям и работают в усиленном режиме: каждая процедура выполняется ответственно с целью гарантировать безопасность и комфорт.

Ранее синоптики дали прогноз, когда аномальные холода покинут Свердловскую область.