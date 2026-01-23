23 Января 2026
Фото: Накануне.RU

Ушаков: Встреча Путина и Уиткоффа была полезной во всех смыслах

Встреча президента России Владимира Путина с спецпосланником США Стивеном Уиткоффом прошла продуктивно.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры в Кремле, длившиеся около четырех часов, были содержательные и конструктивные. По его словам, диалог был полезен для обеих сторон.

Особое внимание было уделено украинскому урегулированию. Американский спецпосланник, только что вернувшийся из Давоса, где участвовал в мероприятиях вместе с американским президентом Дональдом Трампом, поделился впечатлениями от контактов с украинской стороной, в том числе от встречи Трампа с Зеленским.

Также стороны затронули вопросы будущего российско-американских отношений, отметив их значительный потенциал, сообщают "Известия".

До этого Трамп заявил, что Зеленский готов заключить сделку по Украине.

