В России могут запретить имитации человеческого голоса при звонках

Депутаты Госдумы предлагают законодательно запретить роботам при массовых звонках имитировать человеческую речь.

Инициатива, разработанная группой парламентариев под руководством Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия"), предполагает внесение изменений в закон "О связи". Согласно проекту закона, синтезированный голос должен быть легко отличим от человеческого и не создавать иллюзию общения с человеком, копируя его интонации, тембр и эмоции. Как пояснил Гусев ТАСС, это необходимо для борьбы с телефонным мошенничеством, где искусственная речь стала ключевым инструментом обмана.

Депутат подчеркнул, что россияне должны четко понимать, разговаривает он с программой или с человеком. Робот не имеет права маскироваться под живую речь.

Ранее операторы связи выступили против идеи нести ответственность за звонки мошенников.