Трамп поддержал идею Путина о взносе РФ в "Совет мира" из замороженных активов

Американский лидер Дональд Трамп выступил в поддержку идеи президента России Владимира Путина о возможности Москвы сделать взнос в "Совет мира".

Россия может внести миллиард долларов, используя свои активы, замороженные западными странами. Глава Белого дома назвал инициативу "очень интересной". Трамп отметил, что взнос будет осуществляться за счет российских средств: "Под использованием своих денег я имею в виду, что... если он использует свои деньги, то это здорово".

Заявление было сделано на борту президентского самолета по возвращении из Швейцарии в США.

Также Путин сообщил, что Москва готова использовать часть замороженных в США резервов РФ для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора.