У двух сотрудников DUO в Екатеринбурге обнаружили золотистый стафилококк

Роспотребнадзор озвучил уже полученные результаты продолжающегося расследования в сети кофеен DUO в Екатеринбурге, после посещения которых семь горожан обратились в медучреждение с острыми кишечными инфекциями.

При проведении лабораторного обследования у двух сотрудников кофеен обнаружили золотистый стафилококк. Часть проб все еще остается в работе, как и материалы, отобранные у заболевших для бактериологических исследований.

17 января при проведении проверки семи кофеен специалисты Роспотребнадзора выявили:

несоблюдения требований к маркировке и хранению продукции (в т.ч. температурного режима);

несоблюдения требований к дезрежиму;

отсутствия документов, подтверждающих разработку и внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП.

В работе поставщика продукции "Десертком+" также были установлены грубые нарушения санитарного законодательства, среди которых:

несоответствие планировки и содержания производственных помещений требованиям санитарных правил;

неудовлетворительное санитарное состояние цеха (грязь, плесень);

отсутствие производственного контроля и документов, подтверждающих разработку и внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП;

несоблюдение требований к изготовлению, хранению, маркировке и утилизации пищевой продукции;

отсутствие документов на продукцию, обеспечивающих ее прослеживаемость;

допуск к работе не прошедших медосмотры сотрудников и т.д.

При этом, второй поставщик сети ООО "Парогрупп" к моменту расследования уже прекратил работу. Несмотря на это, Роспотребнадзор обследует объект.

Исследования готовой пищевой продукции, а именно пенки для кофейных напитков от обоих поставщиков, показали наличие БГКП. растворы для дезобработки также не соответствуют требованиям. Остальная часть взятых проб находятся в работе.

"В адрес хозяйствующих субъектов направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (в т.ч. дезинфекции), выданы предписания об изъятии из оборота продукции неизвестного происхождения, с нарушением требований к маркировке. В отношении ООО "Десертком+" составлены протокол о временном запрете деятельности, протокол об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ. Производственный цех опечатан, материалы расследования направлены в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга для принятия решения", - сообщает Роспотребнадзор.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Только по его завершении можно будет установить связь между нарушениями в сети кофеен и заболеванием екатеринбуржцев, добавляют в ведомстве.