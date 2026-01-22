22 Января 2026
Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Костромским школьникам художники региона рассказали о подвиге земляков в зоне СВО

Губернатор Костромской области Сергей Ситников неоднократно обращал внимание творческого сообщества региона на важности создания произведений по теме специальной военной операции. Глава региона считает это важным для исторического осмысления событий, сохранения памяти о подвиге бойцов, которые защищают независимость Родины.

Призыв губернатора вызвал отклик талантливых поэтов, писателей, артистов. В зоне СВО костромские творцы уже дали несколько патриотических концертов. Художники региона сформировали свою артбригаду, которая уже трижды побывала на передовой, где создали портреты героев.

Сегодня состоялась творческая встреча костромских художников со школьниками региона, на которой были представлены портреты и зарисовки бойцов спецоперации. Ребятам показали фильм о впечатлениях и трудностях, с которыми столкнулись мастера кисти, рассказали о том, как создавались полотна, ответили на вопросы о роли искусства в передаче подвига защитников Отечества.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Мы жили в блиндаже, как все ребята, спали на нарах, питались той же пищей, что и солдаты. Хотелось быть на острие событий, где происходит история. Человек в боевых условиях чрезвычайно интересен, у всех общий вектор — на Победу», — отметил заслуженный художник Костромской области Александр Королёв.

Отдельно он подчеркнул, как важны для бойцов такие гражданские визиты творцов, как военнослужащим интересовались процессом воплощения их образов на холсте.

«Такие выставки стимулируют и других художников к участию в поездках. Для ребят на фронте важно, что их помнят и относятся с вниманием», — подчеркнула старший научный сотрудник музея Любовь Королева.

(2026)|Фото: adm44.ru

Артбригада костромских художников известна своими патриотическими проектами и за пределами региона. Так, например, Константин Горбунов стал лауреатом Всероссийского конкурса «Точка.рф» в номинации «За патриотизм» за видеоролик о творчестве на передовой.

Интересно отметить, что художники в ходе своих фронтовых поездок обрели позывные: Олег Поляков — «Свой», Александр Королёв — «Замполит», Константин Горбунов — «Академик». А костромской творческий проект «С.В.О.И.» — «Служим Великой Отчизне искусством» — продолжает поднимать боевой дух солдат через создание художественных портретов и этюдов.

Теги: костромские художники, сергей ситников, артбригада, школьники, потреты бойцов


Теги: костромские художники, сергей ситников, артбригада, школьники, потреты бойцов

