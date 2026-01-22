Число пациентов, которым оказана высокотехнологичная помощь в лечении варикоза, в Костромской области выросло в два раза

Губернатор Костромской области Сергей Ситников одним из направлений развития сферы здравоохранения Костромской области определяет создание условий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением современного оборудования и технологий.

Так, для первой окружной больницы за счет средств ТФОМС был приобретен аппарат для эндовазальной лазерной коагуляции сосудов и вен нижних конечностей. До появление этого оборудования врачи проводили операции выполнялись классическим способом с помощью хирургического вмешательства. Часть пациентов - костромичей отправляли на лечение в Москву, Ярославль, Иваново.

Приобретение нового лазерного аппарата сделало возможным значительно снизить количество осложнений после операций.

«Мы уже большой опыт накопили в проведении подобных операций. Доктора обучены, исходы все хорошие, осложнений за все время оперативного лечения у нас не было. Благодаря новому оборудованию количество проводимых операций выросло более чем в 2 раза», – рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи первой окружной больницы Костромы Алексей Сурогин.

«Варикозная болезнь, к сожалению, довольно распространенная патология среди женщин. Лазерные технологии помогают справляться с этим быстро, с минимальными болевыми ощущениями и хорошим косметическим эффектом», – комментирует врач-хирург Амиран Натрошвили.

Многие пациентки зачастую не торопятся обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни.

«Времени не было в больницу ложиться. И с каждым годом становилось все хуже и хуже. Боли были сильные, нога немела. Операция прошла быстро, болевых ощущений никаких не чувствую. Обслуживание хорошее, врачи и медсестры внимательные», – отметила пациентка больницы Марина Клочкова. «Через час после операции я уже ходила. Врачи квалифицированные, хорошее отношение и уход после операции», – рассказала еще одна пациентка Ирина Осипова.

Отметим, что в первой окружной больнице постоянно обновляется материально-техническая база, медики осваивают новые методики. Высокотехнологичную медпомощь здесь оказывают по нескольким направлениям, в том числе хирургии, урологии, гинекологии, онкологии, гастроэнтерологии, пульмонологии. Лечение жители Костромской области осуществляют за счет средств обязательного медицинского страхования. Качество и возможности медчуреждения высоко оценивают и пациенты из других регионов, на лечение и реабилитацию в Кострому направляются в том числе жители ближайших регионов - Ярославля, Кирова, Вологды.