Федеральные эксперты высоко оценили открытость в освещении вопросов коррупции в Костромской области

Глава региона Сергей Ситников уделяет особое внимание контролю целевого использования средств при реализации президентских национальных проектов, социально-значимых региональных программ и организации госзакупок. В регионе активно функционирует межведомственная комиссия, принимаются конкретные решения, направленные на профилактику нарушений законодательства.

Доклад о состоянии коррупции в регионах страны и антикоррупционной активности субъектов был представлен Центром политической информации. Как известно, президент Владимир Путин определяет борьбу с коррупцией как один из приоритетов государственной политики.

В составленном федеральными экспертами рейтинге Костромская область наряду с Саратовской, Владимирской областями и Карелией делит 31 - 34 место по антикоррупционной деятельности среди всех субъектов РФ. В критериях оценки учитывалось количество нарушений коррупционного законодательства, увольнений в связи с утратой доверия, количество публикаций по теме и деятельность региона в части организации прозрачности госзакупок.

Также Костромская область была отмечена в числе лидеров по размещению информационных материалов о коррупционных преступлениях в антикоррупционном рейтинге в условиях проведения СВО.

«Подобная тенденция свидетельствует об открытости властей данных субъектов РФ в вопросе освещения коррупции, что благоприятно сказывается на непосредственном имидже регионов и формирует доверие со стороны граждан», - указывается в экспертном докладе Центра политической информации.

Важным и эффективным инструментом в рамках антикоррупционной деятельности стало создание профильного отдела в регионе, специалисты которого ежегодно расширяют перечень профилактических, контрольных мероприятий в отношении исполнительных органов власти и органов местного самоуправления. Тестирование на знание законов и обучение по профилактике коррупции в Костромской области проходят поступающие на государственную службу. Информация о выявленных фактах коррупционной направленности направляется в правоохранительные органы.