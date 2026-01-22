Макрон: В Средиземном море задержали нефтяной танкер, следовавший из России

Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море танкер, следовавший из России. Об этом в своих соцсетях написал президент страны Эммануэль Макрон.

"Военно-морские силы Франции высадились на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, в рамках режима международных санкций. Подозревается, что он шел под чужим флагом", - говорится в его публикации.

По словам президента, маршрут судна был изменен, расследование уже ведется. Макрон также отметил, что Франция придерживается выполнения международного законодательства и обеспечения исполнения санкционного режима, а сама операция военнослужащими проводилась в соответствии с международными правовыми нормами.