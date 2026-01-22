Трамп и Зеленский не стали подписывать документы, подготовленные к встрече президентов

Переговоры президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского завершились без подписания документов, подготовленных специально к этой встрече. Об этом сообщает The Financial Times.

"Документы, относительно которых американские официальные лица вели переговоры перед саммитом, остались неподписанными", - пишет издание.

Причиной стало то, что стороны так и не смогли достичь никакого соглашения. Так, Зеленский надеялся получить заверения от американского президента о поддержке Украины, но безрезультатно. Переговоры не продлились и часа.