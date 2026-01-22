СМИ: В Екатеринбурге отчим надругался над 16-летней падчерицей

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело о надругательстве над 16-летней девочкой отчимом.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник, инцидент произошел 19 января на улице Водонасосной. Школьница сразу пошла к своему дяде, живущему по соседству и рассказала и случившемся, после чего на место была вызвана полиция.

Сам отчим якобы признал вину. После этого он, как и подросток прошли полиграф, который подтвердил, что девочка говорит правду. Сам же мужчина уже имел дело с законом - в 2011 году его судили за избиение человека до смерти.

В СКР уже возбудили уголовное дело по п. "а", ч. 3 ст. 132 "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней". Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.