Назначен генеральный консул Индии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые назначен генеральный консул Индии. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

На должность индийского генконсула в уральской столице назначен Дебабрата Чаттопадхьяй. Он уже приступил к работе и встретился с министром международных и внешнеэкономических связей региона Вячеславом Яриным.

На встрече определены направления для дальнейшего сотрудничества. Среди них туризм, культура и кооперация в сфере промышленности. Также генконсул заверил, что дипломаты будут активно работать над тем, чтобы Индия была представлена на всех значимых международных мероприятиях, которые планируются на Среднем Урале.

Напомним, о том, что в Екатеринбурге появится генконсульство Индии, стало известно в феврале 2025 года.