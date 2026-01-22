Дело историка Эйдельман* возвращено в прокуратуру

Возвращено в прокуратуру дело историка Тамары Эйдельман*. Решение принял суд.

Сегодня вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия. Эйдельман* обвиняют в реабилитации нацизма (354.1 УК) и фейках об армии (207.3 УК). Об этом говорится в карточке дела на сайте Мосгорсуда.

После начала специальной военной операции на Украине Эйдельман* осудила действия России и уехала из страны.

* Признана в России иностранным агентом