22 Января 2026
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области женщина умерла после укуса кошки

В Тюменской области от укуса бешеной кошки погибла жительница Бердюжского района. Как сообщает "Комсомольская Правда", трагедия произошла в декабре 2025 года. Опасное животное тюменка встретила в лесу неподалеку от дома.

"Бешенство опасно не только для животных, но и для людей. Так, в декабре минувшего года женщину покусала кошка, контактировавшая в лесу с больным животным. Об инциденте пострадавшая не сообщала, за медпомощью не обращалась. Женщина скончалась от заражения бешенством", – приводит издание слова представителя Роспотребнадзора Елены Мыцик.

Санврачи отмечают, что летальность опасного вирусного заболевания стопроцентная. Только в Тюменском районе в прошлом году было зарегистрировано 199 обращений, связанных с укусами животных, что на пять процентов больше, чем в 2024 году. В областную клинику с укусами в 2025 году обратились 87 человек. Их всех покусали домашние и бродячие животные. Почти 53% пострадавших – это дети.

В декабре 2025 года и январе 2026-го врачи Роспотребнадзора ввели карантин в пяти населенных пунктах региона из-за бешенства. Зачастую источниками инфицирования становились дикие звери, лисы или енотовидные собаки, периодически опасную болезнь выявляли у домашних собак, реже у кошек. Так, Упоровский район объявлен зоной карантина по бешенству. Медики приняли решение ввести ограничения на территории деревни Осеева, части села Скородум и поселка Емуртлинский.

Теги: кошка, бешенство, женщина


