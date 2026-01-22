В Братске шесть сотрудников деревоперерабатывающего цеха отравились газом

В Братске на одном из деревообрабатывающих предприятий шесть человек отравились газом.

По предварительным данным, в цехе была сильная загазованность из-за некого "происшествия", какого именно – прокуратура Иркутской области не сообщает, но проверка проводится по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

"В результате четыре сотрудницы подрядной организации и два работника филиала доставлены в медицинские учреждения, за их состоянием следят врачи. Причины и условия произошедшего устанавливаются", - сообщили в надзорном ведомстве.