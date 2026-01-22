Губернатор Кузбасса после смерти младенцев в роддоме заявил о "халатности рожениц"

Губернатор Кузбасса Илья Середюк призвал не торопиться с выводами после трагедии в Новокузнецком роддоме.

"Общество в первую очередь стало обвинять медиков, ну а я бы защитил врачей… И, по нашим данным, по нашим анализам, мы не склоняемся к тому, что в больнице была внутрибольничная инфекция", - цитирует губернатора РИА Новости.

Он не согласился с версией об ошибке врачей как причине трагедии, поскольку у каждого младенца был свой лечащий врач. "Невозможно, чтобы все лечащие врачи одновременно допустили одну ошибку", - сказал Середюк.

Губернатор указал на халатность рожениц. Он отметил, что большинство из умерших малышей были недоношенными, а некоторые мамы "не наблюдались в дородовом периоде вообще".

Ранее сообщалось, что версия смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка из-за вспышки инфекции не подтвердилась. Умершие малыши были недоношенными и с врожденными патологиями.

14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы. Возбуждено уголовное дело статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".