Росавиация: Самолёт "России" вернулся в аэропорт Магадана из-за неисправности двигателя

В Росавиации высказались о происшествии с Boeing 747 "России" в Магадане.

Самолёт прервал взлёт, по предварительным данным, из-за неисправности двигателя. В 7.10 (мск) воздушное судно отбуксировали на стоянку, к аэровокзалу. Пассажиров высадили штатно, через телетрап. После осмотра взлетно-посадочной полосы аэропорт возобновил в 7.54 (мск)работу по приему и выпуску воздушных судов.

Пока аэропорт столицы Колымы не работал, на запасной аэродром "ушли" три самолета (сейчас уже прибыли в Магадан). Авиакомпания "Россия" выполнит рейс на резервном самолете, который прилетит из Москвы. Специалисты Росавиации классифицировали произошедшее событие как авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего займется Северо-Восточное МТУ Росавиации.