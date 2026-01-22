В РПЦ выступили против "оживления фотографий" и "нейроисповедей"

Русская православная церковь призвала к очень осторожному отношению граждан к нейросетям. Сама РПЦ искусственного интеллекта тоже сторонится и даже инициировала создание Консультативного совета по этике в сфере ИИ, в работе которого примут представители и других религий. У РПЦ уже есть профильная комиссия, которая, например, рассматривает такие вопросы: является ли этичным создание икон с помощью нейросетей (пока не решили) или относится ли церковная музыка, созданная ИИ, искусством (решили, что не является).

Секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов заявил журналистам: "Никакой души у ИИ быть не может. Душа дана только человеку, других вариантов быть не может".

Протоиерей раскритиковал популярную функцию "оживления" фотографий, в том числе - "оживления" умерших людей. "А они [умершие] давали на это разрешение? В уста [умерших] людей могут вкладывать высказывания, которые бы они никогда не сделали <…> Это целый бизнес. Вам хочется увидеть свою умершую маму. И вот ваша умершая мама с вами говорит. Психологи говорят, что так сокращается время горевания. Но разве оно должно сокращаться?" – сказал Абрамов.

Священнослужитель сказал, что "оживление" фото – "это некромантия, которая запрещена Писанием". "Игры с усопшими, игры по "воскрешению" приближают вас к сатане", - полагает представитель РПЦ.

Проблем с фотографиями священник не видит: "фотография висит на стене и с вами не общается".

Также Абрамов выступил против так называемых "виртуальных батюшек", хотя соблазн сделать духовную беседую доступной любому человеку в любой момент может быть велик для разработчиков. Вообще, стремление к упрощению жизни с помощью нейросетей в РПЦ считают грехом.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что сейчас "идет дегуманизация государственного управления, и на острие этой модели управления находится ИИ".

"Мы открыто говорим, что дегуманизация госуправления является значительным вызовом для верующих людей. Мы всегда исходили из того, что человек управляет человеком. Если человеком управляют обезличенные технологии – это предмет глубокой богословской оценки. То же самое касается и общественных объединений, и медиа. Это все тоже автоматизируется и дегуманизируется. Патриарх недавно говорил, что информация превращается в оружие, сравнимое по силе воздействия с ядерным", - сказал Кипшидзе.

"Подчас технологии опережают нашу на них реакцию. Мы привыкли жить в другом ритме. У церковного сознания было больше времени для оценки достижений промышленной революции, речь шла о годах. Сейчас требуется реагировать в месяцы, часы и минуты. Это отрезвляющий фактор", - добавил представитель РПЦ.

Руководитель Национальной комиссии по этике ИИ Андрей Незнамов полагает, что "очень сложно найти правильное регулирование новой технологии". "Людям всегда требовалось много времени, чтобы осознать технологию. ИИ внедряется супербыстро", - говорит общественник.