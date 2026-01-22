22 Января 2026
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"Когда за ней пришли, ее стало трясти": силовики задержали осквернившую Вечный огонь на Урале

Силовики задержали женщину, осквернившую символ воинской славы в уральском городе Серов.

Напомним, все случилось днем 21 января. Некая женщина подошла к местному мемориальному комплексу, взяла венок с цветами и положила его на Вечный огонь, затушив им пламя, после чего скрылась. Когда об инциденте стало известно, прокуратура организовала проверку. Также к делу подключились полиция и Следственный комитет.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемую вычислили и задержали "по горячим следам" полицейские из службы участковых уполномоченных ОВД Серова.

"Это местная жительница по имени Татьяна 1962 года рождения, хорошо известная врачам психиатрической больницы. Гражданка проживает в Серове в одной из квартир на улице Белореченская. Когда за ней пришли, вероятно, от неожиданности, ее стало трясти. Женщина сначала утверждала, что это не ее рук дело, но вскоре поняла, что юлить бесполезно", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что сейчас сыщики дактилоскопируют и опрашивают женщину, после чего ее доставят в следственные органы для официального допроса и решения об избрании меры пресечения.

В СК России по Свердловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России и памяти защитников Отечества". За это женщине может грозить до 3 лет лишения свободы. Сейчас выясняется точный мотив, побудивший свердловчанку к такому поступку.

Теги: полиция, женщина, Вечный огонь, задержание, СК, Серов


