Гостиницу "Мадрид" на Уралмаше могут передать ДОМ.РФ для ввода в эксплуатацию

Бывшую гостиницу "Мадрид" на Уралмаше в Екатеринбурге хотят передать компании ДОМ.РФ для реставрации и дальнейшего ввода в эксплуатацию. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских, опубликовав ответ от АУИПИК.

Как говорится в документе, рассматривается возможность передачи объекта в АО ДОМ.РФ и вовлечение его в хозяйственный оборот в рамках ФЗ №161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства, создании туристической инфраструктуры и иного развития территорий".

Альшевских отметил, что ДОМ.РФ по всей стране помогает вдохнуть вторую жизнь в исторически значимые здания. Отметим, что президент Владимир Путин поручил правительству, регионам и акционерному обществу ДОМ.РФ привести в порядок к 2030 году не менее тысячи объектов культурного наследия.

Напомним, что еще в прошлом году агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) в Екатеринбурге направила в адрес ООО "Гранд-Мадрид" уведомление о расторжении договора аренды гостиницы "Мадрид" на Уралмаше, которую организация обязалась отремонтировать.

Гостиницу 1933 года постройки и площадью в 9,2 тыс. кв.м. решили отреставрировать в рамках стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района. Завершить все ремонтные работы планируется до 2035 года.