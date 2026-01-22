Губернатор Курской области попал в ДТП и оказался в больнице

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в аварию, и сейчас находится в больнице.

"Планировал целый день работать в Конышёвском районе. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, всё обошлось без серьёзных последствий", - написал Хинштейн в своём telegram-канале.

Пострадавших нет, с другими машинами автомобиль губернатора не столкнулся.

"Приношу извинения нашим жителям, с которыми не смог сегодня встретиться. Как поправлюсь, обязательно наверстаем", - уточнил Хинштейн.