Средняя зарплата для одобрения ипотеки в мегаполисах к концу года может снизиться до 100 тысяч рублей

В 2026 году средняя зарплата, необходимая для одобрения ипотечного кредита на однокомнатную квартиру на рыночных условиях, может снизиться и опуститься ниже психологически важной отметки в 100 тыс. руб., речь идет о мегаполисах, посчитали в "РБК Недвижимость".

Сейчас в городах-миллионниках в среднем требуется зарабатывать более 123 тыс. руб. в месяц, но к концу года эта цифра может составить 96,5 тыс. руб.

Сейчас больше 100 тыс. руб. надо зарабатывать в девяти миллионниках из 16: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Красноярске и Самаре. К концу года в списке останутся лишь три первых города, полагают аналитики.

В Москве сейчас для одобрения ипотеки нужна зарплата в 341 тыс. руб., а к концу года будет 267 тыс. руб.