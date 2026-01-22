22 Января 2026
Фото: Накануне.RU

Современное кино искажает вековые представления русского народа - депутат Бурляев

В современной киноиндустрии утрачено идейное наполнение. Точнее, оно давно стало наполняться крайне опасными идеями, считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений актер и кинорежиссер Николай Бурляев.
Он уверен, что со времен перестройки наша культура и кинематограф пошли по неверному пути, что было санкционировано высшим руководством. Кинематограф как стратегическая отрасль была передана в частные руки и пошла по пути коммерческого предприятия. Сейчас это эксплуатация коммерчески успешных образов, зачастую лишенных глубокого содержания, как тот же "Чебурашка-2". Его снял ученик Бурляева Дмитрий Дьяченко, который стал самым кассовым режиссером российского кино. Однако Бурляев не радуется этому успеху своего ученика, который искажает смыслы русских сказок, как, например, в фильме "Последний богатырь", где Иван Царевич выставляется сыном Ильи Муромца и ведьмы, а его соратниками по приключениям оказываются персонажи нечистой силы. Это в корне неправильно и опасно, говорит депутат. Сейчас символом России становится Чебурашка - домовой с огромными ушами.

"В свое время работала редактура, которая следовала основным моральным принципам, сродни десяти заповедям: не убей, не укради, почитай родителей. Редакторы не допускали, чтобы эти правила нарушались ни в малейшей степени. Советские фильмы вдохновляли и возвышали душу человека. А то, что мы видим сейчас, представляет собой противоположность этому", - считает Бурляев.

На днях на заседании Комитета Госдумы по культуре депутат народный артист России Дмитрий Певцов сказал, что то, что сегодня бьет рекорды по кассовым сборам, вообще не имеет отношения к искусству как к культурной миссии. Это индустрия зарабатывания денег на сомнительных основаниях. Его поддержала депутат Елена Драпеко, которая считает, что государству нужо напрямую участвовать в творческом процессе.

Теги: кино, бурляев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

