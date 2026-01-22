В Прикамье шведская стенка рухнула вместе с занимавшимся на ней школьником

В Прикамье шведская стенка рухнула вместе с занимавшимся на ней школьником. Инцидент произошел в гимназии №9 в Березниках 20 января во время урока физкультуры. Информация о произошедшем появилась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Ребенок выполнял упражнения на шведской стенке, но в какой-то момент конструкция упала на пол. По словам очевидцев, мальчик ударился головой. По данным краевого министерства образования, с ребенком все в порядке, он вернулся к занятиям на следующий день.

Прокуратура Березников организовала проверку по информации о травмировании ученика. Надзорный орган проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе даст оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних в рамках учебного процесса.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.