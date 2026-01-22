Песков: Выделение $1 млрд в "Совет мира" потребует определенных действий США

Выделение $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активов потребует определенных действий США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, юридические нюансы еще предстоит прояснить. "Это же требует разблокировки, это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов", - отметил представитель Кремля.

"Но я еще раз повторю, как вчера сказал президент Путин, этот миллиард через "Совет мира" должен пойти на гуманитарные цели для Палестины, для восстановления Палестины ", - цитирует РИА Новости Пескова.

При этом он подчеркнул, что готовность направить $1 млрд в "Совет мира" не означает, что Москва утратила надежду на возвращение замороженных активов, Россия продолжит бороться и отстаивать свои права.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова использовать часть замороженных в США резервов РФ для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора. Данное заявление прозвучало на совещании с Советом безопасности РФ. Речь может идти о примерно 6 млрд долларов (данные Reuters). По словам главы государства, уже сейчас Россия могла бы перечислить 1 млрд долларов из замороженных активов в "Совет мира", еще до окончательного решения вопроса об участии в его работе.