22 Января 2026
Происшествия Москва Курская область
Фото: скриншот видео с телеграм-канала Алексея Смирнова / t.me/gubernator_46

Продлён арест бывшего губернатора Курской области

В Москве продлён арест бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова.
Московский городской суд подтвердил решение нижестоящих коллег о продлении ареста Алексея Смирнова и Алексея Дедова. Их обвиняют в хищении денег, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Экс-губернатора задержали в апреле 2025 г. Тогда же стало известно, что показания на него дали гендиректор компании "КТК сервис" Андрей Воловиков и депутат Максим Васильев. В деле есть и другие фигуранты, например, бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов. Дело касается мошенничества и взяточничества при строительстве фортификационных сооружений в приграничной зоне.

Смирнов возглавил Курскую область в мае 2024 г., в декабре он ушёл в отставку по собственному желанию. Его сменил депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления в регионе, на территории которого шли боестолкновения с ВСУ.

