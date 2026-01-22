22 Января 2026
Фото: yicai.com

Китай отменяет льготы для экспорта в РФ — товарам из Поднебесной сулят подорожание

С 1 апреля 2026 года в Китае перестанут действовать льготы по НДС для экспорта 271 категории товаров. Решение Министерства финансов и Государственного налогового управления КНР коснется поставок в Россию химической продукции, стройматериалов, компонентов для электроники и других товаров. Изменения отразятся на закупках тысяч российских компаний. Полностью отменят возмещение НДС при вывозе метанола, этиленгликоля, ПВХ, литий-кобальтата, фосфатов, кремниевых пластин и полупроводниковых материалов, алюмосиликатных волокон, керамических изделий и строительных кирпичей.

Для аккумуляторов и батарей ставка возмещения НДС снизится с 9% до 6% с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. С 1 января 2027 года льготу по этой группе также отменят. При этом для подакцизных товаров правила не меняются — возврат акциза при экспорте сохранится. Ставку возмещения определяет дата экспорта в декларации. Если товар отгрузили 2 апреля 2026 года, даже по контракту, подписанному в марте, льгота уже не применяется.

Ранее поставщики китайских товаров могли вернуть до 13% НДС от стоимости, что делало их предложения более конкурентоспособными. Эксперты прогнозируют рост закупочных цен на 9–13% для большинства позиций из первого списка и на 3% с последующим повышением еще на 6% для аккумуляторов.

"Главный вопрос теперь — можем ли мы сами замещать эти товары и производить их в нужном объеме, — заявил Накануне.RU зампред Экономического совета ЛДПР Юрий Крупнов. — 12 лет мы слышим об импортозамещении, но по факту получили лишь импортозамену — европейский импорт сменился китайским. Нужна не подмена поставщиков, а импортонезависимость. Для этого необходимо создавать собственные производственные силы".

По словам эксперта, чтобы критически не зависеть от китайского или любого другого импорта, в стране нужно проводить реиндустриализацию, центральное место в этой схеме должен занять инженер. Производство пора строить на роботизированных и автоматизированных технологиях следующего поколения.

Рабочий завода "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

"Мы должны создавать не отдельные заводы, а превращать всю производственную сферу в единую автоматизированную систему, — отметил Юрий Крупнов. — Без этого у нас нет даже возможности спроектировать собственное производство — кадров и станкостроительной базы практически не осталось. СССР начинал индустриализацию с создания ЭНИМС (Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков), Станкина (Станкоинструментальный институт) и сети заводов. Сейчас ЭНИМС сдается в аренду под офисы".

Эксперт подчеркнул, что необходим переход к созданию "индустрий будущего" — около 100 высокотехнологичных направлений, которые будут выпускать продукцию, востребованную на мировом рынке. "Эти индустрии должны производить высоколиквидные, оригинальные и конкурентоспособные товары, которые будут покупать за рубежом, — сказал Юрий Крупнов. — Выручка от их экспорта должна направляться на демографию и развитие страны. Пока такой работы в системном виде не ведется".

Так что китайские товары для России продолжат дорожать. Поскольку собственная конкурентоспособная промышленная база не создается, Китай как ключевой поставщик получает все больше рычагов влияния — он будет поднимать цены постепенно каждый раз, считает эксперт. Без возрождения собственного производства страна остается в ловушке "импортозамены". Финансовые ресурсы будут постоянно утекать на внешние закупки, что системно ослабляет экономику и технологический суверенитет.

Теги: китай, экспортный НДС, крупнов, импортозамещение, Экономический совет ЛДПР


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

