В Общественной палате России не исключили блокировку Telegram

В Общественной палате России предложили заблокировать Telegram, если его администрация не будет соблюдать российские законы.

"Если администрация Telegram не будет выполнять и в дальнейшем требования российского законодательства, то, конечно, следует применять меры по его ограничению к использованию на территории Российской Федерации", - цитирует ТАСС члена ОП РФ, юриста Евгения Машарова.

По мнению Машарова, в группах Telegram распространяется противоправный контент, имеются казино и прием ставок на спорт "и другая информация, которая противоречит российскому законодательству".

Машаров предлагает всем переходить в Max: "Людям нужно объяснять его [Max] плюсы. Это, прежде всего, безопасность и, конечно, качество связи".

Накануне сенатор Артем Шейкин сообщил, что Россия последовательно вводит меры против Telegram. По его словам, мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России.

Хотя буквально 16 января зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов уверял, что мессенджеру не грозит блокировка в России, поскольку Telegram взаимодействует с российскими властями страны.

В настоящее время пользователи по всей стране сообщают о серьезных проблемах с загрузкой медиафайлов в Telegram.