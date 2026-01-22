В Нягани местная жительница стала жертвой мошенников, лишившись более трех миллионов рублей

В Нягани местная жительница стала жертвой мошенников, лишившись более 3 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.



В дежурную часть ОМВД России по Нягани обратилась 54-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошеннических действий. Женщина получила сообщение в мессенджере якобы от бывшего руководителя с неизвестным файлом, которое по его же просьбе она должна была переслать. После отправки документа от бывшего руководителя вновь пришло сообщение о том, что она попалась на уловки мошенников.

Также в личном кабинете на государственном портале женщина получила уведомление о "взломе" страницы и просьбу позвонить на указанный номер горячей линии. Во время телефонного разговора неизвестный убедил женщину перезапустить приложение и сменить пароли. Затем к разговору подключился якобы следователь, который, угрожая уголовным преследованием, убедил ее в необходимости перевода денежных средств на "безопасные счета".



Далее, собеседники, узнав о сбережениях женщины, уговорили ее приобрести новый телефон и установить приложения для осуществления денежных переводов. Под диктовку злоумышленников гражданка сняла все свои накопления и перевела их на указанные счета. На этом неизвестные не остановились и посоветовали ей продать ювелирные изделия и оформить кредит, а в случае отказа банка – занять деньги у знакомых. Когда звонившие потребовали еще 300 тысяч рублей, женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Нягани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).