В Курской области нашли почти 1,4 тысячи пропавших без вести

Почти 1,4 тыс. без вести пропавших в Курской области найдены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, в базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2 173 лица. "1 378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло", - приводит ТАСС слова омбудсмена.

Ранее Москалькова заявила, что Киев ставит невыполнимые условия освобождения находящихся на Украине жителей Курской области. Именно из-за таких обстоятельств разговор о возвращении курян на родину длится уже больше девяти месяцев.