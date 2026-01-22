В мэрии Екатеринбурга хотят организовать бесплатные занятия для жителей на спортплощадках

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил проработать вопрос об организации бесплатных занятий для жителей уральской столицы на спортивных площадках. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Поручение дано департаменту физической культуры и спорта. Предложения будут представлены напрямую главе Екатеринбурга. О сроках реализации пока не сообщается.

По данным мэрии, доля жителей уральской столицы, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, растет: на сегодняшний день этот показать составляет 63,3%. Спортивная инфраструктура Екатеринбурга включает более 3 тысяч объектов. Это крупнейшие многофункциональные арены, физкультурно-оздоровительные комплексы и базовые объекты шаговой доступности (дворовые и воркаут-площадки, "тропы здоровья", беговые и велодорожки, и т.д.).

Как добавили в администрации, разработан перечень строительства и реконструкции спортивных объектов до 2045 года. Список включает строительство 18 спортивных сооружений, из них 11 – муниципальной формы собственности.