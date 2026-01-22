Экс-начальника Казанского вокзала обвиняют во взяточничестве

Бывшего начальника Казанского вокзала – самого большого в Москве – начали судить в столице. Он является обвиняемым по делу о взяточничестве, при этом в отношении него также расследуется дело о посредничестве при даче взятки.

По данным СМИ, Игоря Черникова обвиняют в получении взятки в размере 1,3 млн руб. Бывший железнодорожный чиновник находится под домашним арестом.

В материалах уголовного дела говорится, что Черников получил деньги от бизнесмена, который арендовал помещения на вокзале. Повод – "общее покровительство", передает РИА Новости.

В РЖД еще в 2024 году сообщили, что уволили Черникова с поста начальника вокзала. В том же году под домашний арест по статье о получении взятки в особо крупном размере отправили тогдашнего заместителя Черникова Максима Белицкого.