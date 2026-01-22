22 Января 2026
Здравоохранение В России Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Во Владимирской области рекомендовали уменьшить количество возрастных врачей

Во Владимирской области главврачам больниц дали рекомендацию уменьшить количество врачей старше 56 лет. Как пишут местные СМИ, инициатива исходит от вице-губернатора Владимира Куимова.
На 2026 год поставлена задача уменьшить долю врачей старше 56 лет до 32%, старше 65 лет - до 12%, младше 36 лет – увеличить до 35%. То есть нужно сократить возрастных врачей и набрать молодых. Так как это невозможно, то нужно сократить ставки пожилым врачам и увеличить - молодым.

Если такое указание действительно имеет место, то налицо попытка дискриминации работников старшего поколения по возрастному цензу. Кампания проверок опытных врачей на предмет их "эффективности" вполне может довести специалистов до увольнения "по собственному желанию", считает сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.

Эксперт не исключает, что цель инициативы - сократить общие расходы на оплату труда медицинского персонала в условиях ожидаемого кадрового пополнения в 2026 году выпускниками вузов, которые теперь должны проходить трехлетнюю отработку в госучреждениях. Он напоминает, что российское законодательство не содержит каких-либо требований к медикам по возрасту. А необоснованное увольнение предпенсионеров наказывается немалым штрафом. Правда, нужно еще доказать, что увольнение было необоснованным. Обычно работодатель использует устные "методы убеждения".

Во Владимирской области острая нехватка врачей. Открыты более тысячи вакансий, но претендентов на них нет. Если по России в целом на 1000 населения приходится 38 врачей, то во Владимирской области - лишь 28.

В ближайшие 5-7 лет дефицит кадров в здравоохранении может увеличиться до 40-45%, заявил ранее уполномоченный по правам человека в Красноярском крае, сопредседатель Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека Марк Денисов. То есть не будет каждого второго врача.

